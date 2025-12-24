Kamu Personeli \ Bakanlıklar
24 Aralık 2025 22:00
DKMP Nasıl Bir Kurum?

Bilindiği üzere DKMP bağlı kuruluş oldu ve birçok bölümden sözleşmeli alıma çıktı merkez teşkilatına. Bu kurum şu an nasıldır? Çalışanlar bilgi verebilir mi? Bazıları çok rahat olduğunu ifade ederken bazıları ise kurumun ilk kez bu sayıda alıma çıktığını ve karışık olduğunu söylüyorlar. Mühendis olarak bu kurum tercih edilmeli mi?

Teşekkürler

