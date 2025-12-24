Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlası olarak atamaya ilişkin dava açarsam dava sonuçlanana kadar nerede çalışırım?


24 Aralık 2025 22:18
Norm fazlası olarak atamaya ilişkin dava açarsam dava sonuçlanana kadar nerede çalışırım?

merhabalar,

norm fazlası listede göremedim ismimi ancak engelli olmakla birlikte ağır engelli değilim. Fakat ulaşan son bildirimlerin birinde sadece ağır engellilerin resen atamadan muaf olabileceğine dair tebliğ gördüm.

Resen atama yaparlar ve itiraz eder dava açarsam dava sonuçlanana kadar nerede çalışırım?

Ek bir soru : dava lehime karar verirse idari birime ceza verilebilir mı ?

teşekkür ederim.

