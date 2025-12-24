Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

bişey olsa da


24 Aralık 2025 23:29
bişey olsa da
şu ara tatil bir buçuk iki ay uzasa ya hatta ikinci dönemi komple uzaktan olsa

Talai
Aday Memur
25 Aralık 2025 00:07

Ne dilediğimize dikkat etmeliyiz..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğrenci ve veli şikayetleri2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuAralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Sendika önemli mi?Okul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?Özel büro nedir, ne iş yapar?Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Mazeret izni vermek kimin inisiyatifinde?En zor branş hangisi?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

tükenmek 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 19 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1

Son Haberler

2008 Öncesi İşçi, 2011 Yılında Memur Olanın Tazminatı/Emekli İkramiyesi Nasıl Belirlenir?25 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen YaptırAdana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar ettiFenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.