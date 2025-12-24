TSK'dan disiplinsizliği alışkanlık haline getirme maddesinden atılıp daha sonrasınada kamuda memur o

KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Arkadaşlar daha önce muvazzaf subay/astsubay olarak görev yaparken kendini disiplinsizliği alışkanlık haline getirmekten attıran ve sonrasında kpss puanı ile devlet kurumlarına memur olarak atanan var mı? Veya bu konuda bilgi sahibi olan var mı? Herhangi bir engel durumu oluyor mu atamaya bunu öğrenmek istiyorum. Bilen birisi yardımcı olursa çok sevinirim.

