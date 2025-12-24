KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Kitlerde çalışan arkadaşlar memur maaşları ne kadar?


24 Aralık 2025 23:43
Aralık ayı ile kaç lira geçti elinize , %27 vergi diliminde olmanıza rağmen... Yok mu bu kardeşlerimizi aydınlatacak babayiğitler😊


Volkan5225
Memur
24 Aralık 2025 23:57

Caykura 2024 ilk atamayla atandım 6 ayımı doldurup asalet aldım 57100 tl maaşım var 780 bese kesiliyor 870 yemeğe elimde kalan para 55450 tl


iktisatcigenc
Aday Memur
25 Aralık 2025 00:06

Tesekkurler hocam umarim diger kurumlardaki memur arkadaslarda soylerler

Volkan5225, 21 dk. önce

Caykura 2024 ilk atamayla atandım 6 ayımı doldurup asalet aldım 57100 tl maaşım var 780 bese kesiliyor 870 yemeğe elimde kalan para 55450 tl

