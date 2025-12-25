ÇOCUĞUN OKUSUN DİYE BEDDUA ETMEK

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
25 Aralık 2025 03:44
Birisine yapılabilecek en büyük beddualardan biridir. Çocuğun ilkokula gidiyor ve sınıfın başarılı ilk 5 öğrencisinden biri. Öğretmen çocuğunu övdükçe koltuklarının altı kabarıyor. İçten içe ben basaramadım ama o başaracak diye gururla doluyorsun. Tüm enerjini onun eğitim hayatına adamaya karar verip yeni yeni kitaplar alıp çocuğun ufkunu bi kademe daha yukseltmeye çalışıyorsun. O arada kitaplar ne kadar pahalıymış ya diyip aldırış etmeden CEKETIMI SATAR yine de okuturum diyorsun. Bu arada çocuk da oyunlardan ödün verip senin çizdiğin yolda gitmeye çalışıyor. Sonra çocuğunu daha net görebilmek için özel okulların bursluluk sınavına sokuyorsun. O da ne? Çocuk sınav 3.olmus yüzlerce kişi arasından. Özel okul ısrarla seni arıyor gelin görüşelim diye. Okula gidince görevli çocuğunu öve öve bitiremiyor. LGS başarılarindan bahsediyor. %80 gibi muazzam bir indirim alıyorsun. Okulun şartları, başarısı, çocuğun hali gözlerini kör ediyor ve o imzayı bir gafletle atiyorsun. Sonra okul parasından daha fazla yemek parası verirken buluyorsun kendini, kitap-kirtasiye,servis derken maaşın yarısı gidiyor. Yeter ki çocuğum okusun diyorsun iyi bir liseye gitsin diye onbinlerce soru çözüyor çocuk. Internetten indirimli kitaplar kovalarken buluyorsun kendini. LGS de %5 lik dilimine giriyor çocuğun. Vay be diyorsun 100 kişiden 95 ini geçmiş çocuğum diyorsun. Şehirde ki baş altı liselerden birine giriyor çocuğun. Ama bi sorun var okul yine eve uzak.Olsun servise veririz , özel okul parası yok nasıl olsa diyorsun. Artık yeni hedef YKS. 10.sınıf yazından itibaren etude gönderirsen kazanabilir diyor etrafındaki YKS ebeveynleri. Hooopp yine para harcanacak. Bu sefer kitap setleri daha kallavi, kitaplar daha çok. Bol soru görmeliymis ki kazanabilsin iyi bir yeri. YKS de ilk 50 bine girerek yine başarılı oluyor çocuğun.Belki tıp, hukuk, diş olmuyor ama büyüksehirdeki hemen hemen her üniversite tutuyor. Mecburen büyük şehir seciliyor. 4-5 sene boyunca her ay duzenli bir şekilde para gonderiyorsun, kiyafetleri,yol parası falan zaten sende. Finalde çocuk kocaman bir genç oluyor. 23 yaşında uzuuun ve zorlu bir eğitim hayatı. Onun cocuklugu, gencligi bitmiş senin paran bitmiş. Ama o da ne? Özel sektörde iş bulamiyor buldugu işler asgari ücret seviyesinde. Peki ya kamu? Devlete gir çocuğum diyorsun, çocuğun da aklina yatıyor. Yeni hedef KPSS. Bunun da dersanesi varmış olmadan olmazmış diyorlar.Tekrar pamuk eller cebe. Çocuk akıllı, zeki ilk giriste yüksek puan alıyor. Bu sefer de atama az mülakat var gecemiyor 2 yıl içinde vakit doluyor Tekrar sınava giriyor yine yüksek puan alıyor bu kez atanabiliyor. Nihayet 27 yaşında memur oluyor. Aaa o da ne sınıfın tembeli X şahıs orada çaycı 5 yıldır da çalışıyor. Arabasini almış ev parası biriktiriyor. Bizim başarılı Y de Finalde zar zor onun kadar maaş alıyor. Şimdi bu hikayede gencin yasayamadığı ve asla geri gelmeyecek cocukluguna mı yanacaksın babasının en az 1 ev parasını eğitimine gömdüğüne mi acıyacaksın bilemedim. Bakın bu çocuk şanslı bu arada ya yüksek puan alamasaydı kpss den de atanamasaydı? Finalde çaycıyla eşitlenebilmek için sadece başarılı olmak bile yetmiyor aynı zamanda şanslı olman lazım. Eğitim sektörü devasa bir sektör ve hepimizi kandırdıklarını herkes görmüş oldu.

25 Aralık 2025 03:56
Daha da kötü senaryo da diğer çocuğun babası " bırak mahallede ki okullarda okusun diyor her ay birikim yapıyor nihayetinde 23 yaşına geldiginde senin eğitime harcadğın parayla çocuğuna ev alıyor. Çocuk zaten arabasını aldı. Bir de memur şehir dışına atanirsa abooo maaşın yarısı da kiraya gidiyor. Çaycı ne güzel kendi sehrinde takılıyor. Valla oku oku denilerek büyük kandırıldık söyleyim. HEPIMIZE GEÇMIŞ OLSUN....
