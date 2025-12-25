Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Meslek lisesinde huzur hakkı ödemesi


25 Aralık 2025 07:02
Arkadaşlar meslek lisesinde meslek öğretmeniyim. Şu an başka bir okulda görevlendirme çalışıyorum. Ancak kadromun bulunduğu eski okulumda meslek öğretmenlerine "huzur hakkı ödemesi" yapıldı. Ben başka bir okulda görevlendirme olduğum için bana yapılmadı. Bu iş mevzuata göre nasıldır, bana da yapılması gerekmez miydi? Teamül ve mevzuatta durum nedir?

