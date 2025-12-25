Gündem \ Sohbet ve Tanışma
selamlar arkadaşlar


25 Aralık 2025 09:36
selamlar arkadaşlar

beyler dün hanımla dışarı çıktık alt tarafı iki hamburger menü yedik 1200 tl hesap geldi saka gibi ya valla dısarı cıkmaya korkar olduk artık..


Cafer Kalın
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:37

Cafer Kalın
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:38

hocam sorma ya biz de geçen gün eşimle kahvaltıya gittik bin liradan aşağı kalkamıyorsun hiç bir yerden.. https://hayatpay.com.tr/kampanya/nakitpara-hayatpara-iade

bun kampanyadan faydalan dostum.


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:39

hayat pay ne kanka tam olarak ne oluyor bu?

Cafer Kalın
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:39

dostum hayat pay dijital Kartınla yaptığın harcamalarda (market, restoran, kafe, akaryakıt ve eczane harcamaları) %10 nakit para ve hayatpara iade tutarı otomatik olarak Hayat Pay cüzdanına geliyor. baya kurtarıyor yani

Remzi Bıyıksız
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:40

eyvallah hocam bakıyorum simdi sagolasın

C.dem
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:52
PR3LWT davet kodumla üye olursanız her ikimizde 500 hayat puan kazanabiliriz

C.dem
Aday Memur
25 Aralık 2025 09:53
üye olmadiysanız davet kodunu kullanabilirsiniz
Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
25 Aralık 2025 10:28

Reklam kokan hareketler bunlar Maykk :D

