Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Yardım lütfen


25 Aralık 2025 11:31
Yardım lütfen

Merhaba arkadaşlar şuan polisim 10 yılım dolunca bırakmak istiyorum iibf çeko mezunuyum kpss den sözlesmeli olarak bir hangi kurumlara basvurabilirim yada açıköğretim den ileride işime yarayacak bölüm tavsiyesi yapacak varmı şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Merkezi Atama Gitmezsem Ne Olur?(ACİL)4B İstifa tekrar 4B başvurma657 den KİT(399),e GEÇİŞ4b'den 4b'ye geçişte Yıllık İzin (Acil)Sözleşmeli olarak atandığında hamile olmak işten çıkarılma sebebi midir?Sözleşmleli Personel Avukatlık StajıKardoya geçiş hakındaKadroya geçen var mı?3+1 sözleşmeli personelin kadroya geçişi4B sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçiş

Sözlük

tükenmek 1 Mn radyo 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 20 bi mola radyo yayını 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 günün filmi 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1

Son Haberler

Resmi ilan fiyat tarifesi belli olduMSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedirGözaltına alınan Sadettin Saran adliyedeFutbolda FETÖ soruşturması: 4 isim ifadeye çağırıldıEgzoz denetimlerinde kurallara uymayanlara 13,7 milyon lira ceza

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.