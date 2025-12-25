Şark süresi kısaltma

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
25 Aralık 2025 11:46
Selamın aleyküm Benim 2024 yıkı genel atama döneminde Van iline tayinim çıktı, ancak ben eş durumundan dolayı durdurma verdim, martta da şark süreleri uzadı, bende başlamayı ağustos 2025 yaptım. Sorum şu avukat bir arkadaş süre konusunda tercih yaparken sürelere göre tercih yaptığımı şark süresinin uzamasının hukuki öngürülebilirliğe aykırı bir durum söz konusu olduğunu söyledi sizce dava etsem idare mahkemesine sürem kısalabilir mi?


25 Aralık 2025 11:53

Van da kal kalabildigin kadar .batıda ne işin var. Ellerini açmış İstanbul seni bekliyor. Bence Van da kal


25 Aralık 2025 11:56
Biz Van' dan İzmir e geldik. Bin pişmanız

25 Aralık 2025 12:07
Batı rezalet iş ek görev mobing hat safhada kal kaldığın yerde
