25 Aralık 2025 11:53
Merhabalar Bel fıtıgından ameliyat olmuştum. Bulunduğum il Dilim belirtir rapor için, Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Beyin cerrahi belden C dilimi verdi. Kulak burun bogazda tek kulak işitme kaybından C dilimi verdi. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor bilen varmı?

