Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

2026 Ocak iller arası tayin hemşire


25 Aralık 2025 15:05
2026 Ocak iller arası tayin hemşire
münhal kadrolar ne zaman yayımlanır? ve ocakta hizmet puanları güncellenecek sonrasında mı tayin için başvurmak gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıİstifa sonrası açıktan atama 2025Mazeret durumunun sonlandığına daire dilekçe reddedildiiller arası tayin kurasıYurt dışı görevlendirmeİstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)2026 İstifa sonrası açıktan atamaYurtdışı görevlendirme hakkında

Sözlük

Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 20 bi mola radyo yayını 1 tükenmek 1 Mn radyo 1

Son Haberler

Uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darbeden 4 taksi şoförüne cezaİş ortaklığından 'Başsavcı Akın Gürlek'e daire satışı' açıklamasıUzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!TDV 50. Yılında İyilik Köprüsü Oldu: 149 Ülkede 50 Milyondan Fazla Kişiye YardımÖğrencinin vurduğu okul müdürü yoğun bakımdan çıktı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.