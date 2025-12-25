Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Şark Görev Süresi Hk.


25 Aralık 2025 15:29
Şark Görev Süresi Hk.

Değerli arkadaşlar görev süresi 4 yıl olan x il merkezinde 1 buçuk yıl görev yaptım, daha sonra eş durumundan aynı ilin dış ilçesine geçtim, dış ilçenin görev süresi 3 yıldı, ben ilçeye geçtiğimde ilçenin görev süresi 5 yıldı yükselmişti, il içi tayib olduğu için ilçede eski süreye mi yeni süreye mi tabi olacağım ?

