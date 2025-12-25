Resmi araç kazası sonrası ceza

Resmi araçla kazaya karıştım.Kaza raporuna göre iki tarafada kusur verildi.Ekip arabasındaki hasarı raporu işleme sokmadan cebimden yaptırdım, orjinallik raporu aldım.İfademi alan sorumlu muhakkik başkomiser ceza verilmesine mahal yoktur dediği halde komisyon 4 günlük maaş kesimi ve 3 disiplin ceza puanı vermiş.İtirazda bulunucam ama napmam gerektiğini bilmiyorum.Her iki ceza içinde nereye nasıl bir dilekçe vermem gerekiyo

Resmi araçla kazaya karıştım.Kaza raporuna göre iki tarafada kusur verildi.Ekip arabasındaki hasarı raporu işleme sokmadan cebimden yaptırdım, orjinallik raporu aldım.İfademi alan sorumlu muhakkik başkomiser ceza verilmesine mahal yoktur dediği halde komisyon 4 günlük maaş kesimi ve 3 disiplin ceza puanı vermiş.İtirazda bulunucam ama napmam gerektiğini bilmiyorum.Her iki ceza içinde nereye nasıl bir dilekçe vermem gerekiyo