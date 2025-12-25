KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Kıdemli 657'linin 399'a geçmesi


25 Aralık 2025 17:17
Kıdemli 657'linin 399'a geçmesi

Merhaba arkadaşlar. Ben halihazırda 657'e tabi 14 yıldır çalışan bir personelim. Haliyle kıdemim ve derecem de yüksek ve bu maaşıma yansıyor. 56bin lira maaş alıyorum. Bu atama tercihlerinde de sadece KİT'lere başvuruyorum maaşları daha yüksek olduğu ifade edildiği için. Bu noktada merak ettiğim husus şu: başlangıç maaşları benim gibi kıdemli memur maaşından da mı fazla yoksa yeni başlayan 657'den mi fazla? Şu an yaşam kalitesi yüksek bir ilde yaşıyorum ve tercihlerimde Türkiye'nin dört bir yanını yazdım. Elime aynı para geçecekse gitmemim hiçbir anlamı yok. Bu maaş bilgileri de devlet sırrı gibi saklandığı için net rakamlara ulaşamıyorum. Atanırsam eğer sözleşme imzalanma aşamasında beklentimi karşılamazsa kadroyu da yakmak zorunda kalırım, benim yerime atanabilecek birinin hakkında girmiş olurum. Bilen biri bana Şeker Fabrikalarının ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin maaş ve haklarını isterse özelden, isterse de buradan paylaşabilirse çok duacı olurum.


25 Aralık 2025 17:26

Şu anda herhangi bir kit memuru en kötü ihtimalle sizden 1-2bin lira fazla alıyordur. Maaş olarak bir kaybınız olmaz birkaç bin lira artınız olur. TCCD ve TEİAŞ duyurularda paylaşıyor maaş bilgilerini. Bahsettiğiniz kurumların web sitesinde belki benzer yazılar paylaşılmıştır. Kontrol etmekte fayda var.


25 Aralık 2025 17:34

Teşekkür ediyorum cevabınız için.

Şu anda herhangi bir kit memuru en kötü ihtimalle sizden 1-2bin lira fazla alıyordur. Maaş olarak bir kaybınız olmaz birkaç bin lira artınız olur. TCCD ve TEİAŞ duyurularda paylaşıyor maaş bilgilerini. Bahsettiğiniz kurumların web sitesinde belki benzer yazılar paylaşılmıştır. Kontrol etmekte fayda var.

