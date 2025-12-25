Kıdemli 657'linin 399'a geçmesi

Merhaba arkadaşlar. Ben halihazırda 657'e tabi 14 yıldır çalışan bir personelim. Haliyle kıdemim ve derecem de yüksek ve bu maaşıma yansıyor. 56bin lira maaş alıyorum. Bu atama tercihlerinde de sadece KİT'lere başvuruyorum maaşları daha yüksek olduğu ifade edildiği için. Bu noktada merak ettiğim husus şu: başlangıç maaşları benim gibi kıdemli memur maaşından da mı fazla yoksa yeni başlayan 657'den mi fazla? Şu an yaşam kalitesi yüksek bir ilde yaşıyorum ve tercihlerimde Türkiye'nin dört bir yanını yazdım. Elime aynı para geçecekse gitmemim hiçbir anlamı yok. Bu maaş bilgileri de devlet sırrı gibi saklandığı için net rakamlara ulaşamıyorum. Atanırsam eğer sözleşme imzalanma aşamasında beklentimi karşılamazsa kadroyu da yakmak zorunda kalırım, benim yerime atanabilecek birinin hakkında girmiş olurum. Bilen biri bana Şeker Fabrikalarının ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin maaş ve haklarını isterse özelden, isterse de buradan paylaşabilirse çok duacı olurum.