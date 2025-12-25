Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Başarı ve üstün başarı belgesi hizmet puanı uygulaması kaldırıldı mı?


25 Aralık 2025 17:22
Başarı ve üstün başarı belgesi hizmet puanı uygulaması kaldırıldı mı?

Başarı belgesi ve üstün başarı belgesi alanlara hizmet puanı verilmesi uygulaması kaldırıldı mı?


ömer42
Genel Müdür
25 Aralık 2025 20:38

Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi hocam. Bakanlığın itirazı var. Ancak sonuçlanmadı. Yani an itibarıyla bu belgelere hizmet puanı verilmiyor.

