Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerde


25 Aralık 2025 17:58
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerde

11. Yargı paketi ile ağır cezaların derdestini şişiren "nitelikli dolandırıcılık" ve özellikle 158/1-f suçu olan dosyaların yargılamaları artık asliye ceza mahkemelerinde olacakmış.

Ağır cezalar için sevindirici bir haber. Ama asliye cezalar batacak sanırım bu gidişle.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/1155251/11-yargi-paketi-kabul-edildi-50-bin-mahkuma-erken-tahliye.html

