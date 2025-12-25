Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4b Mühendis Maaşı


25 Aralık 2025 18:11
4b Mühendis Maaşı

Yeni atanan bekar, sendikasız 4b mühendis maaşı tam olarak ne kadar?

Çok Yazılan Konular

Merkezi Atama Gitmezsem Ne Olur?(ACİL)4b'den 4b'ye geçişte Yıllık İzin (Acil)4B İstifa tekrar 4B başvurmaYardım lütfenSözleşmeli olarak atandığında hamile olmak işten çıkarılma sebebi midir?657 den KİT(399),e GEÇİŞSözleşmleli Personel Avukatlık StajıKardoya geçiş hakındaKadroya geçen var mı?3+1 sözleşmeli personelin kadroya geçişi

Sözlük

günün filmi 1 astronot 1 tükenmek 1 bi mola radyo yayını 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 19 Mn radyo 1 Adresi Olmayan Ev 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1

Son Haberler

Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı dahaFenerbahçe, Şükrü Saracoğlu ve Dereağzı'nı 21 yıllığına kiraladıİstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldiBarış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıKars'ta farklı suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.