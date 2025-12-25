Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

MEB'den emniyete geçebilir miyim?


25 Aralık 2025 18:19
MEB'den emniyete geçebilir miyim?

Merhabalar 7 senedir hizmetli olarak MEB?de memurum emniyete geçebilir miyim


BanuAlkan
Memur
25 Aralık 2025 19:50
geçersin
