Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Yabancılarla ilişki Faktörü


25 Aralık 2025 19:01
Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Yabancılarla ilişki Faktörü

5 yıl önce 19 yaşındayken kiliseye gitmiştim ve hristiyan inancını kabul etmiştim. Yasal olan dernek kilise vardı oraya giderdim.

Yaşadığım şehire gelen Amerikalı aileler vardı (eş, çocuk) turist vizesi ile gelmişlerdi. Farklı ve köklü bir hristiyan cemaatine bağlılardı. Haftada bir ziyarete, evlerinde yapılan ibadetlere giderdim. Bazen fotoğraf kamerası ile resim çekerlerdi hatıra diye. Fakat onların yanında yatılı kalmadım ve beraber bir faaliyet ortak durum olmadı. Misafir gibi üç dört aydır gider gelirdim.

Gençliğin vermiş olduğu heyecan ve araştırmacı kişiliğim olduğundan, o dönem antidepresan kullanıyordum, onun etkisi de olmuştu ki pek sonra yaptığımın yanlış olduğunu fark edip gitmemeye başladım.

O dönem cimere ailem yazı yazmıştı, çocuğumu yanlış inanca yönlendiriyorlar diye. diyanetten müftü ile konuşmuştuk. Sonrasında ben de fark edince bazı kolluk güçlerine, kurumlara cimer üzerinden böyle böyle şeyler yapılıyor, beni de İncil okuluna göndermek istediler, kabul etmedim gibi. Bu durumda kimse iletişime geçmedi sadece diyanetten çağırıp onlarla sohbet etmiştik. Yaklaşık 3 4 yıldır da kimseyle görüşmüyorum.

Bilginize danışmak istediğim konu ise büro personeli gibi memur ataması gerçekleşince, arşiv veya güvenlik soruşturması yapılır mı bilmiyorum, Bu durumda yaşadığım olaylar araştırma, soruşturmanın olumsuz gelmesine sebep olur mu? Bu durum hakkında bilgi almak danışmak için nereye başvurabilirim?

