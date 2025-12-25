AYM YÜZ KİZARTİCİ suç ibaresi ANAYASAYA AYKİRİDİR

Türk Ceza Kanunu'nda veya başka bir kanunda yüz kızartıcı suçların hangi suçlar olduğuna ilişkin olarak açık bir hükme yer verilmediği tespitine yer verilen kararda, "Bir mesleğin icrasını belli suçlardan mahkum olmama şartına bağlayan bir kuralda hangi suçların bu kapsamda olduğunun açık ve net bir şekilde düzenlenmesi, kuralın mesleğin icrasına engel olacak suçların kapsamını genişletecek ve keyfi uygulamalara neden olabilecek ifadeler içermemesi gerekir." değerlendirmesi yer aldı.

Düzenlemenin, "bireylerin hangi somut fiil ve olguya yasal çerçevede belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine imkan tanımadığı" aktarılan kararda, belirsizlik içerdiği vurgulandı.

Kararda, "Çalışma hakkına sınırlama getiren kuralın belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı, keyfiliğe karşı yeterli güvence içermediği, temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kural, Anayasa'nın 13, 48 ve 49. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir." ifadeleri yer aldı.