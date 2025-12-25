KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Rekabet kurumu düz memur


25 Aralık 2025 20:22
Rekabet kurumu düz memur

Rekabet kurumu 16 kişilik iibf kadrosu var kılavuzda.maaş ve özlük hakları konusunda bilgisi olan yardımcı olabilir mi?


mratanamayan
Memur
25 Aralık 2025 20:26
ocak 2026 da maksimum 58 lira maaş olarak düşünün bekar icin buna ek olarak servis ve yemek vardır bunun dışında ekstra herhangi bir sey yoktur

Kenankrkya
Aday Memur
25 Aralık 2025 20:43

Çok teşekkür ediyorum

mratanamayan, 1 saat önce
ocak 2026 da maksimum 58 lira maaş olarak düşünün bekar icin buna ek olarak servis ve yemek vardır bunun dışında ekstra herhangi bir sey yoktur
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İİBF eti maden ve EÜAŞ kaça düşer?EÜAŞ'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlar399 mu 657 miKitlerde endüstri mühendisi olmakİl özel idare ehliyet şartıASDEP alımlarıKPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorum2025/2 DHMİ apron memurlugu bekleyenlerTürkiye şeker fabrikaları maaş ve özlük haklarıKPSS lisans mezunu yaş sınırı

Sözlük

günün filmi 1 Mn radyo 1 Adresi Olmayan Ev 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 bi mola radyo yayını 1 tükenmek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 19 astronot 1

Son Haberler

Miras nedeniyle kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbetÜcretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik olduAsgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildiBahis soruşturması yeni gelişme: 30 gözlemci, PFDK'ye sevk edildi9 yaşındaki Ebrar'ın ölümünde sanıklardan 'rüzgar' savunması

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.