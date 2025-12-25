Kamu Personeli \ Bakanlıklar
25 Aralık 2025

Memnu hakların iadesi


25 Aralık 2025 20:41
Memnu hakların iadesi

Arşiv kaydim var memur olmama engel teşkil ediyor mu yada dava açıp memnu hakların iadesi olursa sorun çözülmüş olur mu lütfen acil cevap

