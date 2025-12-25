Merkezi atamada göreve başlama süresi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
İİBF eti maden ve EÜAŞ kaça düşer?EÜAŞ'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlar399 mu 657 miKitlerde endüstri mühendisi olmakİl özel idare ehliyet şartıASDEP alımlarıKPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorum2025/2 DHMİ apron memurlugu bekleyenlerTürkiye şeker fabrikaları maaş ve özlük haklarıKPSS lisans mezunu yaş sınırı
Sözlük
Son Haberler
Miras nedeniyle kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbetÜcretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik olduAsgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildiBahis soruşturması yeni gelişme: 30 gözlemci, PFDK'ye sevk edildi9 yaşındaki Ebrar'ın ölümünde sanıklardan 'rüzgar' savunması
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.