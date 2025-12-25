Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Antalya Tayin ..


25 Aralık 2025 23:48
Antalya Tayin ..
Konya'da görev yapıyorum Antalya'ya tayin olma durumum var. Antalya'da polislik nasıl? Ek görev çok mu? Hayat pahalılığı nasıl ? bilgi veren olursa sevinirim..

Çok Yazılan Konular

İl Disiplin Kurulu Son SavunmaistifaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEGM de psikatri yolu ile silah bırakmak moda olduMaaş eşitlenmesiÇorum İcralık polislerPuanlama sistemiPolis memurluğundan komiser yardımcılığına geçişGörev Puanı

Sözlük

Adresi Olmayan Ev 1 astronot 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 günün filmi 1 Mn radyo 1 bi mola radyo yayını 2 tükenmek 1

Son Haberler

2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi açıklandı2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayımlandıAsgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı18 Yaş Öncesi İşçi/Memurluk Süreleri Emeklilik Hizmet Gününü Etkiler Mi?

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.