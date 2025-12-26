Yurt dışı öğretmenlik başvurusu ilçe-il onayı var mı?

merak etme hiç biri onaylamasa bile bakanlık hepsini onaylıyor tek tek kontrol ediyor başvuru yapanları ha bu arada vaktinde onay yapmadıkları için bakanlığın bu idarelere yaptırımı oluyor mu, no. tembellikleri yanlarına kar kalıyor. maalesef

