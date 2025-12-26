Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yurt dışı öğretmenlik başvurusu ilçe-il onayı var mı?


26 Aralık 2025 09:53
Yurt dışı öğretmenlik başvurusu ilçe-il onayı var mı?

başvuruyu kaydettim okul ilçe il onayı var mı? bugün son gün çünkü.


BanuAlkan
Memur
26 Aralık 2025 11:22
merak etme hiç biri onaylamasa bile bakanlık hepsini onaylıyor tek tek kontrol ediyor başvuru yapanları ha bu arada vaktinde onay yapmadıkları için bakanlığın bu idarelere yaptırımı oluyor mu, no. tembellikleri yanlarına kar kalıyor. maalesef
