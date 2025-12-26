Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
657 tabi devlet memuruyum. 399 khk'ya atanmamda bir engel var mı?


26 Aralık 2025 10:40
Gençlik ve spor bakanlıgında 2016'da ilk basta sözleşmeli olarak atandım 2023 yılında kadro alarak 657'ye tabi devlet memuru oldum. 2026 yılında kpss sınavında merkezi atamadan 399 khk ye tabi kitlere atanmamda herhangi bir sakınca yada bekleme süresi var mı?

Bu konuda gerekli araştırmayı yaptım fakat farklı söylemler ve yorumlar cıkıyor.

Nasip olurda puanımı alıp atanacağım zaman istifa edip direk gecebilir miyim?


26 Aralık 2025 10:55

Evet hocam geçebilirsin


26 Aralık 2025 10:58

Yine de iyi araştır hocam. Kurumundan bilgi almadan işlem yapma...


26 Aralık 2025 11:44

Geçersin

