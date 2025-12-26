Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
aralık ayındaki ek ders düşme nedeni


26 Aralık 2025 12:05
aralık ayındaki ek ders düşme nedeni

ana sayfadaki haber üstüne açıklama gereği duydum maksut bey güzel açıklamış ancak eksik eskiden ayın ek dersi o ay hesaplanırdı diğer ay yatardı örneğin ocak ayı ek dersi ocak ayı 26-27-28 gibi hesaplanır şubat ayında yatardı şimdi ocak ek dersi şubat ayında hesaplanıyor


38ögrt
Şef
26 Aralık 2025 12:06

böyle olunca aralık ayında 2 tane ek ders hesaplaması oluyor


berkaydal
Daire Başkanı
26 Aralık 2025 12:14

Kısaca yazayım. Ana sayfadaki haber de bu da pek düz değil.

Aylık kazandığınız paranın asgari ücret kadarı vergi kesintisiz ödenir.

O ay önce ek ders alırsanız asgari ücret kadarını vergi kesintisiz alırsınız. Maaşta kesinti olur.

O ay önce maaş alırsanız asgari ücret kadarını vergi kesintisiz alırsınız ek derste kesinti olur.

Bu kadar.

Vergi dilimi nedeni ile maaş her ay değiştiği için kim ne kadar maaş alıyor ne kadar kesiliyor anlamıyor tabi.

