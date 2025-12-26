KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

657 den 399 kite geçiş


26 Aralık 2025 12:58
657 den 399 kite geçiş
Arkadaşlar 2024 kpss puanı ile bir kadrolu 657 kuruma atandım aynı puanla herhangi bir kite atanabilir miyim.

ecemdertli
Aday Memur
26 Aralık 2025 13:49

kitler mezkeziden alım yaptığı için ve sende puanını merkezide kullanmadıysan atanabilirsin


ecemdertli
Aday Memur
26 Aralık 2025 13:50

kadrolu 657 ye 2024 puanlı ile merkeziden atandıysan kullanamazsın daha

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

EÜAŞ'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlarASDEP alımları2024 metalurji ve malzeme mühendisleriKıdemli 657'linin 399'a geçmesiMerkezi atamada göreve başlama süresi399 mu 657 miİl özel idare ehliyet şartıİİBF eti maden ve EÜAŞ kaça düşer?KPSS lisans mezunu yaş sınırıKitlerde çalışan arkadaşlar memur maaşları ne kadar?

Sözlük

günün filmi 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 Mn radyo 1 tükenmek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 9 bi mola radyo yayını 2 astronot 1 Adresi Olmayan Ev 1

Son Haberler

İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli olduTMO'nun stokları gelecek hasat dönemine kadar yeterliRektörün Keyfi Görevlendirme İşlemi Yargıdan Döndü!Deprem bölgesinde tarih yazıldı: 455 bin konut hazır8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.