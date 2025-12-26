memurlar net maaş robotu

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
26 Aralık 2025 14:06
merhaba arkadaşlar bir konuda yardımınızı isteyeceğim ben memurlar net ten maaş hesaplaması yaparken bilgilerimi girdiğimde özel hizmet tazminatı 2025 yılı 49 görünürken 2026 59 görünüyor ben mi kaçırdım konuyu yoksa şoförlere ek 10 puan mı verildi bilgisi olanlardan yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkür ederim bilgilerim şoför gih lise mezunu 2/3 29 yıl evli eş çalışmıyor çocuk 1 sendika yok bes yok görünen maaş 70372


osman1258
Aday Memur
26 Aralık 2025 14:07

şubat ayını baz aldım

