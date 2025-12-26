memurlar net maaş robotu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Asgari Ücret 28.075 TL Oldu%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıÜst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiAsgari Ücrete, Memur Zammından Fazla Artış UygulandıKamu-Sen'in Verdiği ŞemsiyeTes harici değişiklik olacak mı? Böyle olacağı belliydi. Promosyonu geri iade eden var mı?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiGih Uzmanları Maaş İyilestirmesi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.