iller arası tayin sözleşmeli

26 Aralık 2025 15:38
iyi günler benim kadroya geçişim 16 ocakta oluyor ama kura başvuru tarihleri 10 ocağa kadar maksimum başvuru alıyor. kura tarihi de 31 ocak olduğu için ben başvursam kuraya girmeden itiraz edersem yılım dolmuş oluyor. ocak kurasına girebilir miyim?

