Zam işi ne oldu mrlpc


26 Aralık 2025 15:57
Zam işi ne oldu mrlpc

Hani ekim dedim tutmadı kasım dedin tutmadı ne zaman gelecek bu zam mrlpc varmı bi haber bizi bi aydınlat burda o kadar adamla dalga geçip kayboldun ortaya çık az bi .. varsa

