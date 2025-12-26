Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.


26 Aralık 2025 16:10
*2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz yayımlandı.*

2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'da öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edilmiştir.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 29 Aralık 2025 ? 9 Ocak 2026 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 2 - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacaktır.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler 2 Ocak 2026 ? 15 Nisan 2026 tarihleri arasında https://www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.


Sedattoprak
Aday Memur
26 Aralık 2025 16:12

Süre hesabında 30 Nisan 2026 tarihi baz alınmıştır.


jajacoelho
Genel Müdür
26 Aralık 2025 16:23

Hayırlı olsun bekleyenlerin gözü aydın.

