Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yeni nesil gümbür gümbür geliyor


26 Aralık 2025 17:46
Yeni nesil gümbür gümbür geliyor

Bugün sağlık ocağında sıra beklerken bir kadın ve çocuğu da oradaydı. Çocuk 5-6 yaşlarındaydı. Eline telefonu vermişler son ses video izliyordu. Bir iki bakış attım anlamadılar en sonunda "evladım şu telefonun sesini kapat rahatsız oluyoruz" dedim. Çocuk öyle bir öfkeyle baktı ki anlatamam. Annesi de "hadi kapat" falan dese de annesini de sallamadı. Başka insanlar da "ne çocuklar var yahu" gibi şeyler dese de annesi de çocuk da aynen devam ettiler.

Bu çocuk iki yıl sonra ilkokula başlayacak. Okul kurallarına uyacak mı bakalım yoksa ortaokula giderken okul müdürünü mü vuracak göreceğiz.


majesteleri7
Daire Başkanı
26 Aralık 2025 18:02

Gelmesinler


kimuni
Genel Müdür
26 Aralık 2025 18:45

bence hepsi çok kötü değil (lisedeyim). Ben bir iki tane duruma şahit oldum ve gözlemime göre velilerinde sorun olanlar evet çok kötü. Malum ağaca bakan keçinin dala bakan oğlağı oluyor. Bir de şunu hatırdan çıkarmamak lazım: sistemin kendisi de birsürü hata içeriyor.

mevcut durumda öğretmen çok pasif ve savunmasız.

bu arada ilköğretim/ilkokul öğretmenlerinin yazdıkları bazı yazıları büyük bir şaşkınlık ve merakla okuyorum. Allah'tan şu aşamada ilkokulda çalışmıyorum o açıdan biraz zor açıkçası.


mhmet22
Aday Memur
26 Aralık 2025 19:09

Yeni nesil değil eski nesilin çocuk yetiştirmesi sıkıntılı


dehneliler
Genel Müdür
26 Aralık 2025 19:21
Bunu 12 yıl zorunlu eğitim yüzünden okullarda tutana söylemek lazım. Önceleri sanayiye gönderin demek bi nevi hakaretti şimdi ise bir lütuf, bir iyilik. Zaten şuan 2011 doğumlular liseye başladı, önümüzdeki yıllardan itibaren düşen doğum oranlarıyla her yıl sınıflardan bir sıra eksilecek, ne kadar yaramaz, şımarık da olsalar malesef çocuklar azalıyorlar. Zorunlu eğitim yüzünden ülke nüfusu yok olmaya başlayacak
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuAralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Sendika tavsiyesi: Eğitim Gücü SenÖğrenci ve veli şikayetleriUzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?En zor branş hangisi?Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Meslek lisesinde huzur hakkı ödemesiYeni atanan öğretmenlere tavsiyeleraralık ayındaki ek ders düşme nedeni

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 astronot 1 bi mola radyo yayını 1 tükenmek 1 Adresi Olmayan Ev 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 1 günün filmi 1

Son Haberler

Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında enkaz alanında çalışmalar devam ettiHaftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: 180 Bin TL ceza ve 3 yıl hapis!Ankara'da kaza: Genç çift ile 3 aylık bebekleri öldüBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.