Yeni nesil gümbür gümbür geliyor

Bugün sağlık ocağında sıra beklerken bir kadın ve çocuğu da oradaydı. Çocuk 5-6 yaşlarındaydı. Eline telefonu vermişler son ses video izliyordu. Bir iki bakış attım anlamadılar en sonunda "evladım şu telefonun sesini kapat rahatsız oluyoruz" dedim. Çocuk öyle bir öfkeyle baktı ki anlatamam. Annesi de "hadi kapat" falan dese de annesini de sallamadı. Başka insanlar da "ne çocuklar var yahu" gibi şeyler dese de annesi de çocuk da aynen devam ettiler.

Bu çocuk iki yıl sonra ilkokula başlayacak. Okul kurallarına uyacak mı bakalım yoksa ortaokula giderken okul müdürünü mü vuracak göreceğiz.