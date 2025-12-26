Sağlık Mazereti Nedeniyle Tayinin Reddi

arkadaşlar merhaba. eşimin rahatsızlığından dolayı ailemizin bulunduğu ile tayin istedim. Bunu da Devlet Memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmasına yönelik yönetmelikteki "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir" maddesine dayanarak Sağlık kurulu raporunda eşinin mevcut görev yerinde sağlığı risk teşkil etmektedir olarak tespit edilip rapora yazıldı. Fakat kurum bu tayin talebimi reddetti. Nasıl bir yol izlemeli dava açılırsa kazanma durumu nedir ?

