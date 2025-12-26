iller arası atama sonrası eğitim tayini

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
2025 haziran iller arası tayinle tayin oldum eylül ayının sonunda göreve başladım geldiğim yerden genel olarak memnun değilim istanbula eğitim tayini yapmak istiyorum ne kadar süre çalışmam gerekiyor direk okulu kazanınca eğitim tayini verebiliyormuyum istanbul d bölgesinde pdc doluğuna falan takılma durumu olur mu istanbul il sağlığın emrine düşünce eski hastanemi talep etsem verirler mi tekrardan

