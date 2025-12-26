Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

657 den sözleşmeliye geçiş 2024 kpss puanı


26 Aralık 2025 22:41
657 den sözleşmeliye geçiş 2024 kpss puanı
arkadaşlar 2024 kpss puanı ile 657 kadrolu bir memurluktan sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

4b'den 4b'ye geçişte Yıllık İzin (Acil)4b Mühendis MaaşıYardım lütfenMerkezi Atama Gitmezsem Ne Olur?(ACİL)DKMP Nasıl Bir Kurum?4B sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçiş

Sözlük

Adresi Olmayan Ev 1 astronot 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2 bi mola radyo yayını 1

Son Haberler

İşçi Veya Bağ-Kur Emeklisi Doktor, Tekrar Memur Olursa Emeklilik Statüsü Değişir Mi?Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama27 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Memişoğlu: Türkiye yükselen bir sağlık markasıdırKayseri'de 2025 yılında işlenen cinayetlerin tamamını aydınlatıldı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.