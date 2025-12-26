Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

3+1 Kuralı 2026 Dönemi


26 Aralık 2025 23:23
3+1 Kuralı 2026 Dönemi
Selamlar, göreve başlangıç 2 Eylül 2023, 2026 yazında eş tayini yapılabilir mi? Dönem bazlı mı, eğitim yılı bazlı mı, bakılıyor tecrübesi olanlar cevap verebilirse sevinirim. ( eş özel sektör sgk kuralına takılmıyor )

bahçesaray
Şef
26 Aralık 2025 23:57
2025 kılavuzuna bakın, orada hangi tarih alınmış yazar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuSendika tavsiyesi: Eğitim Gücü SenAralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.Yeni nesil gümbür gümbür geliyorMeslek lisesinde huzur hakkı ödemesiYeni atanan öğretmenlere tavsiyelerEn zor branş hangisi?Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Sözlük

Adresi Olmayan Ev 1 astronot 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2 bi mola radyo yayını 1

Son Haberler

İşçi Veya Bağ-Kur Emeklisi Doktor, Tekrar Memur Olursa Emeklilik Statüsü Değişir Mi?Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama27 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Memişoğlu: Türkiye yükselen bir sağlık markasıdırKayseri'de 2025 yılında işlenen cinayetlerin tamamını aydınlatıldı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.