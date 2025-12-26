Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Eylül 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmen aile birliğine başvurabilir mi?


26 Aralık 2025 23:23
Eylül 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmen aile birliğine başvurabilir mi?

Selamlar, göreve başlangıç 2 Eylül 2023, 2026 yazında eş tayini yapılabilir mi? Dönem bazlı mı, eğitim yılı bazlı mı, bakılıyor tecrübesi olanlar cevap verebilirse sevinirim. ( eş özel sektör sgk kuralına takılmıyor )


bahçesaray
Şef
26 Aralık 2025 23:57
2025 kılavuzuna bakın, orada hangi tarih alınmış yazar

basın43
Aday Memur
27 Aralık 2025 12:40
hocam; kılavuzda 31 aralık 2025 tarihi itibariyle sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar diyor ama henüz kadro verilmedi sözleşmelilere yinede eş tayini girer mi içine.. teşekkürler
27 Aralık 2025 12:53
3 yıl bu tarihte bitiyorsa eş durumu yapa bilirsiniz

bahçesaray
Şef
27 Aralık 2025 12:53
3 yıl bu tarihte bitiyorsa eş durumu yapa bilirsiniz

basın43
Aday Memur
27 Aralık 2025 14:03
sözleşmeli öğretmenlere kadro gelmesede yine eş durumu olabiliyor o zaman hocam, anladığım kadarıyla..
