Farklı ile tayin olunca yeni promosyon sözleşmesinden yararlanabilir miyim?

Muhtemelen alamayacaksın.

Şöyle düşünüyorum: 05/2025'ten 39 aylık bir sözleşme karşılığında bir para aldın. Bu sözleşme 08/2028'de bitiyor normalde. Neticede tüm ülkede öğretmen maaşları aynı olduğundan ve üstüne bir de aynı banka olduğundan 08/2028'de sen dilekçeni verirsin eski sözleşmeyi ve şu anki görev yerindeki sözleşmeyi de eklersin. Yeni sözleşmeden kalan süre kadar yeni promosyondan paranı alırsın.

Ya da eski sözleşmeden gelen promosyonun 39-7 = 32 (7 ay geçmiş üstünden) aylık kısmını eski ilçenin mal müdürlüğüne iade eder dekontunu dilekçe ile yeni görev yerine sunarsın. O zaman da muhtemelen yeni sözleşmeden yararlanma hakkın doğacaktır.