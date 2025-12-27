Farklı ile tayin olunca yeni promosyon sözleşmesinden yararlanabilir miyim?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
27 Aralık 2025 03:04
Arkadaşlar merhaba ben milli eğitim bünyesinde çalışan kadrolu bir öğretmenim . mayıs ayında 39 aylık bir anlaşma ile ziraat bankasından promosyon aldım. Sonrasında il dışı tayini ile farklı bir ile geldim.Burada da anlaşma ziraat ile yapılmış ve ben bir promosyon talebinde bulunmadım fakat önümüzdeki mart ayında bu anlaşma yenilenecek . Bu anlaşmayı tekrar ziraat bankası alırsa ben yine promosyon alamayacak mıyım ? Bu bilgiyi edinemedim ve yorumunuzu öğrenmek beni mutlu edecek. Teşekkür eder saygılarımı sunarım .


27 Aralık 2025 08:56

Muhtemelen alamayacaksın.

Şöyle düşünüyorum: 05/2025'ten 39 aylık bir sözleşme karşılığında bir para aldın. Bu sözleşme 08/2028'de bitiyor normalde. Neticede tüm ülkede öğretmen maaşları aynı olduğundan ve üstüne bir de aynı banka olduğundan 08/2028'de sen dilekçeni verirsin eski sözleşmeyi ve şu anki görev yerindeki sözleşmeyi de eklersin. Yeni sözleşmeden kalan süre kadar yeni promosyondan paranı alırsın.

Ya da eski sözleşmeden gelen promosyonun 39-7 = 32 (7 ay geçmiş üstünden) aylık kısmını eski ilçenin mal müdürlüğüne iade eder dekontunu dilekçe ile yeni görev yerine sunarsın. O zaman da muhtemelen yeni sözleşmeden yararlanma hakkın doğacaktır.


27 Aralık 2025 09:22

bence şöyle olma ihtimali daha yüksek.

önce geldiğiniz yerdeki promosyonun sözleşmed ile çalıştığınız süreden arta kalan kısmını iade edersiniz daha sonra ise

geldiğiniz yerdeki anlaşma miktarı kadar promosyon alırsınız.

aslında bildiğim kadarı ile olması gereken bu.

Ben yaşamadım bu veya böyle bir durumıu ama ihtimalen araştırmıştım ve yaşayacaklarım arasında böyle bir ihtimal ağır basıyordu.


27 Aralık 2025 10:56
alırsınız sadece arada ki ayları ödemezler
