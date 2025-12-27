Promosyon karmaşası

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Arkadaşlar merhaba ben milli eğitim bünyesinde çalışan kadrolu bir öğretmenim . mayıs ayında 39 aylık bir anlaşma ile ziraat bankasından promosyon aldım. Sonrasında il dışı tayini ile farklı bir ile geldim.Burada da anlaşma ziraat ile yapılmış ve ben bir promosyon talebinde bulunmadım fakat önümüzdeki mart ayında bu anlaşma yenilenecek . Bu anlaşmayı tekrar ziraat bankası alırsa ben yine promosyon alamayacak mıyım ? Bu bilgiyi edinemedim ve yorumunuzu öğrenmek beni mutlu edecek. Teşekkür eder saygılarımı sunarım .

