Cezaevine Dönüşler Başladı!

Tahliyesinin üzerinden 24 saat yani 1 gün bile geçmemiş bir uyuşturucu satıcısı savunmak zorunda kaldım. Gece gece CMK'dan gelen telefon ile Emniyet Müdürlüğüne giderek 18 saat önce tahliye olmuş uyuşturucu satıcısının yine yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanmasının neyini savunayım bilemedim.

Asıl sorun şu bunlar bir şeklide geri dönüyor dönmesine de ya dönmeyenler? 15 temmuzda kuduranlar tekrar kudurmaya başlarsa işte o zaman işin rengi değişir.