Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

3 yılını dolduran sözleşmeli öğretmen istifa edip başka kuruma açıktan atamaya başvurabilir mi?


27 Aralık 2025 10:07
3 yılını dolduran sözleşmeli öğretmen istifa edip başka kuruma açıktan atamaya başvurabilir mi?

3 yılım 1 hafta sonra dolacak kadro aldıktan hemen sonra istifa etsem memur olarak açıktan atama kuralarina başvurabilir miyim?Ailem deoremzede ve hem burda kalıp hem aileme zor yetisiyorum, memleketimdeki hastanelere başvuracağım, acil olarak cevaplayabilir misiniz, cevaplarınız için şimdiden teşekkürler


bahçesaray
Şef
27 Aralık 2025 10:54
açık atama var mı ki ?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuAralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Sendika tavsiyesi: Eğitim Gücü Sen2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Yeni atanan öğretmenlere tavsiyelerEn zor branş hangisi?Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Meslek lisesinde huzur hakkı ödemesi

Sözlük

Adresi Olmayan Ev 1 bi mola radyo yayını 1 günaydın sözlük 1 astronot 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2

Son Haberler

KDK'dan Doçentin Doktor Öğretim Üyesi Başvurusuna Tavsiye Kararı!Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklikAntalya'da araba hayali kuran çift dolandırıcıların 'FETÖ' tuzağına düştüTÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararıAsgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.