3+1 istifa

27 Aralık 2025 10:08
3 yılım 1 hafta sonra dolacak kadro aldıktan hemen sonra istifa etsem memur olarak açıktan atama kuralarina başvurabilir miyim?Ailem deoremzede ve hem burda kalıp hem aileme zor yetisiyorum, memleketimdeki hastanelere başvuracağım, acil olarak cevaplayabilir misiniz, cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

