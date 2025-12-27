Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

3+1 istifa


27 Aralık 2025 10:12
3+1 istifa

3 yılım 1 hafta sonra dolacak kadro aldıktan hemen sonra istifa etsem memur olarak açıktan atama kuralarina başvurabilir miyim, basvuramazsin aday memursun 1 yıl daha çalışıp asil memur olman gerek dediler?Ailem deoremzede ve hem burda kalıp hem aileme zor yetisiyorum, memleketimdeki hastanelere başvuracağım, acil olarak cevaplayabilir misiniz, cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

