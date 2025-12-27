Als- Sağlık Kurulu- Tayin

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
merhabalar, istanbulda çalışıyorum babam als hastası refakat izni kullandım 3 ay , bakima muhtac ve %90 engelli oldugu icin refakat izni veren doktor nöroloji bölüm başkanı saglik kurulunda görevli tayin icin dilekce yazın saglik kuruluna girin tayininiz çıkar dedi bu konu hakkında bilgisi olan var mı ? ayrıca kuruldan verilen rapor egm icin yeterli olur mu ?

