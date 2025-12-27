Yd Ara Karar

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

27 Aralık 2025 14:17
İhraç kararının iptali için idare mahkemesine Yd talepli iptal davası açtım ara karar yazısı geldi ve ceza Zamanaşımı,alt ceza gerekçesizliği,kyok kararı,masumiyet ilkesinin ihlali sebebleriyle egm den özlük dosyam, disiplin soruşturma dosyası gibi belgeler istemiş. Savcılıktan da kyok kararı dosyası istenmiş. Savcılık 2 gün içinde kyok kararını göndermiş mahkemeye ama kurum hala cevap vermemiş bugün tam 20 gün oldu genelde kaç gün süre tanınıyor? cevap vermemezlik yaparlar mı? Çünkü yazıda cevap verilmemesi halinde eldeki mevcut belgelerle karar verilecektir yazıyor


GümüsB29
Şef
27 Aralık 2025 14:50
kararda kaç gün içinde cevap vermesi gerektiği yazar

Brkndl10
Aday Memur
27 Aralık 2025 15:28

Baktım evet 30 gün yazıyor ama ne zaman başlıyor işte 2 Aralıkta mahkeme karar almış 8 Aralıkta avukatıma bize tebliğ edilmiş kuruma ne zaman tebliğ edildi işte

GümüsB29, 2 saat önce
kararda kaç gün içinde cevap vermesi gerektiği yazar
