kasko yaptırsam mı?

27 Aralık 2025 14:37
selamlar,

aracım bence ucuz. kısaca yaklaşık olarak 400 bin tl ye almıştımdı yaklaşık 1 yıl kadar önce.

imm yaptırdım çünkü burası Türkiyenin elit yerleşim yerlerinden kazara şimdi ferrariye felan çarparız Allah korusun.

neyse. imm var ama kasko yaptırmadım. Sizce yaptırayım mı ? fikir verirseniz sevinirim. not: ağustos gibi sordurmuştum o zamanlar 25 bin tl kadar kasko çıkmıştı. şimdi sorsam ne kadar bilmiyorum açıkçası.

