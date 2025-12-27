Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2026 MİSYON KORUMA SINAVI


27 Aralık 2025 14:45
2026 MİSYON KORUMA SINAVI

Değerli Meslektaşlarım 2026 da Misyon Koruma sınavı ile ilgili bilgisi olan veya tahmini olan paylaşabilir mi?

Tarih olarak haziran ayına kadar sınav olacak şeklinde teyite muhtaç bilgi dolaşıyor !!


poyraz_1907
Aday Memur
27 Aralık 2025 15:35
yüksek ihtimalle mart-Nisan ayı gibi olur, ama belli değil tabi, gidenler yeni olduğu için 2027 yılında da olabilir, 10 tane İngilizce sorusu artırılabilir gibi balonlar da dolaşıyor, haktan hayırlısı artık
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİl Disiplin Kurulu Son SavunmaTwitter da dolaşan yazıAntalya Tayin ..Zam işi ne oldu mrlpcEyt liyim sizde üniv askerlik polis okuku borçlanmalımıyım?Maaş eşitlenmesiEGM de psikatri yolu ile silah bırakmak moda olduPolis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş

Sözlük

Adresi Olmayan Ev 1 günaydın sözlük 1 bi mola radyo yayını 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 astronot 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2

Son Haberler

38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısıBakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklamasıErdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip ErdoğanBakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.