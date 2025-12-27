Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Kitlerden aynı KPSS ile 4/b ye geçiş


27 Aralık 2025 15:51
Kitlerden aynı KPSS ile 4/b ye geçiş

Kit e memur olarak atandım aynı kpss puanıyla 4/b sözleşmeli mühendise geçebilirmiyim yoksa 3 yıl beklenirmi


Mmrbri
27 Aralık 2025 16:13

Üst öğrenim olduğu için geçebilirsin diye biliyorum


Yenifikir
27 Aralık 2025 16:28

teşekkür ederim hocam &#128077;

Mmrbri, 21 dk. önce

Üst öğrenim olduğu için geçebilirsin diye biliyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonDHMİ Sıhhi tesisat teknikeriDHMİ çalışanları burayaTürk şeker fabrikası memur maaş bilgisiPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyon657 tabi devlet memuruyum. 399 khk'ya atanmamda bir engel var mı?TCDD kitten farklı kuruma geçiş cezasıTCDD 3249 KİT sözleşmeli memurEti maden maaşlar

Sözlük

günaydın sözlük 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2 Adresi Olmayan Ev 1 bi mola radyo yayını 1 astronot 1

Son Haberler

38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısıBakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklamasıErdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip ErdoğanBakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.